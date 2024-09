Onde assistir a Manchester City x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela primeira rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da MAX via streaming (veja a programação completa).

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a estreia na Champions League. Campeão na temporada 2022/23, os Citizens buscam conquistar o segundo título do torneio. Na sequência, o time inglês enfrentará Slovan Bratislava, Sparta Praga, Sporting, Feyenoord, Juventus, PSG e Brugge na primeira fase.

Por outro lado, a Inter de Milão busca vingança contra o City após a derrota por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões da temporada 2022/23. Além do rival inglês, os italianos enfrentarão Estrela Vermelha, Young Boys, Arsenal, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Sparta Praga e Monaco.

Os oito primeiros classificados ao término das rodadas avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff para definir as vagas restantes.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

Desfalques

Manchester City

Aké está machucado.

Inter de Milão

Buchanan sofreu fratura na perna esquerda.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester, ING