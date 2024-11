Onde assistir a Lyon x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Anfitriãs buscam manter a campanha 100% na Champions League, enquanto Roma aposta em sua força ofensiva para superar o favoritismo francês

O Lyon recebe a Roma na tarde desta quarta-feira (20) pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League feminina, no Groupama Stadium, em Lyon, a partir das 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da MAX e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com um início perfeito na fase de grupos, as francesas lideram o Grupo A com três vitórias em três jogos, e um triúnfo contra as italianas confirmaria a classificação para as quartas de final da competição. A equipe tem mostrado um futebol imbatível, tanto na competição europeia quanto no campeonato nacional, onde, recentemente, derrotaram o Saint-Étienne por 11 a 0, com um espetáculo de Lindsey Horan, que marcou quatro gols. O Lyon já deixou claro que está em busca do seu nono título da Champions League e mesmo com algumas ausências importantes, como Selma Bacha e Laura Benkarth, o time de Joe Montemurro tem a confiança e o elenco necessários para avançar sem grandes sustos.

A Roma viaja para a França ciente das dificuldades que enfrentará, especialmente após a dura derrota por 3 a 0 no último confronto entre as duas equipes na Champions League. Apesar disso, o time comandado por Alessandro Spugna demonstrou força em suas partidas fora de casa, especialmente nas últimas vitórias contra Galatasaray e Sampdoria, onde mostrou um ataque avassalador, com 17 gols marcados em três jogos. Contando com esse retrospecto, a equipe precisará de uma exibição quase perfeita para surpreender o Lyon e encaminhar uma vaga nas quartas.

Prováveis escalações

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Svava; Marozsan, Egurrola, Horan; Diani, Chawinga, Dumornay. Técnico: Joe Montemurro

Roma: Ceasar; Thogersen, Cissoko, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Glionna, Giacinti. Técnico: Alessandro Spungna

Desfalques

Lyon

Laura Benkarth, Selma Bacha e Ines Benyahia, estão fora por lesão.

Roma

Olivie Lukasova e Oihane Valdezate, ambas com lesões no ligamento cruzado, são baixas. Além disso, a atacante suíça Alayah Pilgrim segue como dúvida.

Quando é?