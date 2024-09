Onde assistir a Lyon x Olympique de Marselha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2024/25

O Paris Saint-Germain busca manter a sequência perfeita na Ligue 1 contra o Brest, que tenta para superar um início de temporada irregular; confira

Lyon e Olympique de Marselha entram em campo neste domingo (22), às 15h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acontece no Groupama Stadium, em Lyon, e terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa aqui).

Por conta de episódios recentes de violência, o clássico não contará com torcedores, o que é, naturalmente, um ponto negativo para o Marselha, dono da casa. Ainda assim, os comandados de Roberto De Zerbi, ainda invictos, chegam como favoritos, após a vitória por 2 a 0 sobre o Nice, no último final de semana. Já são 12 gols marcados em quatro jogos, contemplando o estilo de jogo mais ofensivo do técnico italiano. O Marselha é o 2° colocado na tabela, com dez pontos - dois a menos que o líder, o Paris Saint-Germain. O atacante Wilfried Zaha, que deixou o Galatasaray nesta janela, ainda não reunirá condições para estrear.

O Lyon, enquanto isso, vive realidade bem diferente. O time de John Textor abriu a temporada com dois reveses em sequência, mas se recuperou momentaneamente, batendo o Strasbourg. Na última partida, porém, ficou no 0 a 0 com o Lens, que deixou a equipe com apenas quatro pontos na tabela, em 13°. O principal problema tem sido a defesa - e que agora enfrentará o forte ataque de De Zerbi e companhia.

Prováveis escalações

Lyon: Lucas Perri; Clinton Mata, Caleta-Car e Niakhaté; Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso e Abner; Orban e Lacazette. Técnico: Pierre Sage.

Olympique de Marselha: Rulli; Rongier, Balerdi, Brassier e Murillo; Kondogbia e Hojbjerg; Greenwood, Harit e Luis Henrique; Maupay. Técnico: Roberto De Zerbi.

Desfalques

Lyon

Zaha (lesionado).

Olympique de Marselha

Cornelius (suspenso), Nadir, Blanco, Moumbagna e Merlin (lesionados).

Quando é?