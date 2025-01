Onde assistir a Los Angeles Rams x Philadelphia Eagles ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais dos playoffs da NFL

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pelo Divisional Round da NFC; confira a transmissão e outras informações do jogo

Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles se enfrentam neste doimingo (19), às 17h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, pela semifinal da Conferência Nacional da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e de Disney+ e DAZN, no streaming (confira a programação completa).

Os Eagles chegam apontados como favoritos pelas casas de apostas, mas vão precisar superar as dificuldades no jogo aéreo para terem maiores chances. A vitória sobre o Green Bay Packers foi importante, claro, mas a equipe registrou apenas 121 jardas de passe e pode não ter a mesma sorte dessa vez, caso uma performance similar se repita. O grande destaque, então, fica para o jogo terrestre, estrelado por Saquion Barkey, que basicamente acabou com a defesa de Los Angeles no embate da temproada regular, correndo para incríveis 255 jardas. Se o jogo aéreo, portanto, encaixar, tudo ficará ainda mais fácil.

Os Rams, porém, também tem bons motivos para empolgação. A franquia passou o trator sobre o Minnesota Vikings no Wild Card - resultado que surpreendeu a liga -, mesmo jogando fora de casa, no Arizona, por conta das queimadas em Los Angeles. A defesa vive outro momento desde aquela derrota para Philadelphia, melhorando sobretudo contra o jogo pelo chão. Ainda assim, conter Barkley será tarefa árdua. O ataque, liderado por Matthew Stafford, também será crucial para manter a equipe viva durante os 60 minutos.

Desfalques

Los Angeles Rams

DT Larrell Murchison, LB Troy Reeder (fora), CB Ahkello Witherspoon, DT Bobby Brown III, LT Alaric Jackson e G Justin Dedich (dúvidas).

Philadelphia Eagles

DT Byron Young (fora).

Quando é?

Data: domingo, 19 de janeiro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field — Philadelphia, EUA