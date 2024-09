Onde assistir a Londrina x Ypiranga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Times medem forças pela terceira rodada do grupo C da segunda fase do campeonato; confira mais detalhes

Londrina e Ypiranga entram em campo neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Estádio do Café e terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ (veja a programação completa aqui).

Com duas derrotas no quadrangular final, o Londrina não começou nada bem. Ocupando a lanterna do grupo sem nenhum ponto somado, o time paranaense tenta aproveitar o fator casa para iniciar uma reação e somar seus primeiros pontos nesta fase.

Terceiro colocado da chave com dois pontos, o Ypiranga ainda busca sua primeira vitória. Com dois empates até aqui, o clube gaúcho mira um bom resultado fora para se posicionar de maneira forte pelo acesso à Série B de 2025.

Prováveis escalações

Londrina: Gabriel Félix; Thiago Enes, Rayan, Rayan Ribeiro, Caio Roque; Tauã, Kadi, Rafael Longuine; Iago Teles, Daniel Amorim, Calyson. Técnico: Claudinei Oliveira

Ypiranga: Allan; Willian Gomes, Mendonça, Heitor, Gedeilson; Anderson Uchôa, Caio Mello, Alisson Taddei; Jonathan Ribeiro, Fabrício, Zé Vitor. Técnico: Thiago Carvalho

Desfalques

Londrina

Expulso contra a Ferroviária, o lateral-esquerdo Maurício cumpre suspensão automática.

Ypiranga

O atacante Reifit (recebeu cartão vermelho contra o Athletic) está indisponível.

Quando é?