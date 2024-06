Onde assistir a Londrina x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Londrina e Sampaio Corrêa se enfrentam na noite deste sábado (8), a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio do Café, pela oitava rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa).

A derrota na partida passada fez o Londrina sair do Z-8 e cair para a nona posição, com 9 pontos. Pablo Ruan é ausência na equipe, enquanto Calyson retorna após cumprir suspensão.

Já o Sampaio Corrêa é o 19º colocado, com 2 pontos. O time ainda busca a sua primeira vitória na competição e sabe que precisa marcar 3 pontos o quanto antes para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Prováveis escalações

Londrina: Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Rayan e Maurício; Tauã. Kadi e Rafael Longuine; Henrique Rafael, Iago Teles e Daniel Amorim.

Sampaio Corrêa: Felipe; Lucas Lopes, Franklin, Itambé e Thiago Rosa; Jhonata Varela (Pablo), Maurício e Ferreira (Marcelinho); Pimentinha, João Felipe e Thiaguinho.

Desfalques

Londrina

Pablo Ruan está no departamento médico.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 8 de junho de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: estádio do Café, Londrina - PR