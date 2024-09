Onde assistir a Londrina x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Duelo pode garantir a Ferrinha na Série B do ano que vem ou levar a decisão de quem sobe para a última rodada

Londrina e Ferroviária vão a campo pela quinta e decisiva rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. As formas de transmissão serão todas via streaming, com as plataformas DAZN e Nosso Futebol+ na cobertura (clique aqui e confira onde assistir aos jogos do dia).

O duelo é praticamente de "vida ou morte" para o clube paranaense. Com quatro pontos nas quatro primeiras rodadas, que lhe renderam a terceira colocação do grupo C, o Tubarão precisa vencer a qualquer custo caso queira alcançar o Athletic e o rival desta partida, líder e vice-líder. A equipe venceu o Ypiranga fora de casa na última rodada, por 1 a 0.

Dona da terceira melhor campanha da primeira fase, a Ferroviária perdeu apenas dois jogos ao todo na Série C até aqui, sendo uma para o Remo na etapa inicial e a outra na última rodada do grupo C para o Athletic, por 3 a 0. Na vice-liderança de sua chave, a Ferrinha pode garantir vaga na Série B de 2025 caso vença a partida.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Londrina: Gabriel Félix; Thiago Ennes, Rayan Poltronieri, Rayan Ribeiro e Maurício; Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

Ferroviária: Saulo; Weverton, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Igor Fernandes; Ricardinho, Xavier, Zé Mateus e Juninho; Carlão e Vitor Barreto. Técnico: Junior Rocha.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

O lateral direito Lucas Rodrigues é dúvida para a partida.

Quando é?