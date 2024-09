Onde assistir a Liverpool x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Colegas de Premier League, times fazem sua estreia no torneio; confira mais detalhes

Liverpool e West Ham duelam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida acontece no Anfield e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Com cinco vitórias nos seis primeiros jogos oficiais da temporada, o Liverpool começa de forma positiva sob o comando do holandês Arne Slot. Vice-líder da Premier League com 12 pontos, os Reds agora tentam se sair bem na Copa da Liga Inglesa, onde fazem sua estreia nesta edição e são os atuais campeões.

Também sob nova direção, o West Ham não iniciou 2024/25 tão bem assim. Sem vencer há três jogos na liga e ocupando o 14º lugar, os Hammers do espanhol Julen Lopetegui ainda tentam encontrar o melhor encaixe. Na Copa da Liga, o time entrou na fase anterior, na qual passou pelo Bournemouth ao vencer por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Morton; Chiesa, Jones, Gakpo; Diogo Jota. Técnico: Arne Slot

West Ham: Fabianski; Coufal, Todibo, Kilman, Emerson; Soler, Soucek; Bowen, Lucas Paquetá, Kudus; Antonio. Técnico: Julen Lopetegui

Desfalques

Liverpool

No departamento médico, Alisson e Harvey Elliott estão fora de combate.

West Ham

Fora das duas últimas partidas, Niclas Füllkrug terá sua condição avaliada e seu retorno é incerto.

Quando é?