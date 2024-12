Onde assistir a Liverpool x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Clubes se enfrentam neste domingo pela 36ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Liverpool e Tottenham entram em campo neste domingo (5), às 12h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 36ª rodada da Premier League 2023/24. A partida será realizada no Anfield e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Praticamente fora da briga pelo título após os recentes tropeços (apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas), o Liverpool tenta voltar aos trilhos para terminar o campeonato da melhor maneira possível e dar uma despedida digna a Jürgen Klopp. Já garantido na próxima Champions League, o time vai em busca de um triunfo diante de sua torcida para amenizar as turbulências dentro e fora de campo ocorridas nas últimas semanas.

O Tottenham também não vive bom momento. Com três derrotas seguidas, os Spurs veem suas chances de vaga na Champions escorrerem pelos dedos. Apesar do jogo a menos que têm, a distância para o Aston Villa é de sete pontos. Por isso, voltar a vencer é fundamental para seguir alimentando esperanças, hoje um pouco difíceis devido a queda nos resultados.

Os dois times se enfrentaram por 63 vezes pela Premier League, com 31 vitórias do Liverpool, 15 do Tottenham e 17 empates. Nos últimos cinco jogos pela competição, os Reds também levam a melhor, com dois triunfos, dois empates e um triunfo dos Spurs (justamente o último encontro). Na ocasião, válida pelo primeiro turno deste campeonato, no fim de setembro, os comandados de Ange Postecoglou ganharam por 2 a 1. Son e Matip (contra) marcaram, enquanto Gakpo anotou o gol dos visitantes.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Konaté, Robertson; Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Emerson Royal; Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Brennan Johnson; Son. Técnico: Ange Postecoglou

Desfalques

Liverpool

No departamento médico, Matip, Thiago Alcântara, Doak e Diogo Jota continuam fora. Ausente dos últimos treinos, Van Dijk tem presença incerta. Recuperado, Bradley volta a ficar disponível.

Tottenham

Forster, Davies, Udogie, Sessegnon, Solomon e Werner (todos machucados) estão indisponíveis.

Quando é?