Onde assistir a Liverpool x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela oitava rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool recebe o Chelsea na tarde deste domingo (20), às 12h30 (de Brasília), em Anfield Road, em Liverpool, pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Liverpool, sob o comando de Arne Slot, tem feito uma campanha impressionante neste início de temporada, liderando o campeonato com 18 pontos em sete partidas. Mesmo com desfalques importantes, como Alisson e Harvey Elliot, os Reds chegam confiantes para o confronto em Anfield, buscando manter a liderança. A ausência do goleiro titular pode pesar, mas a equipe tem demonstrado força coletiva, e Mo Salah, como sempre, é a principal arma ofensiva, especialmente contra um Chelsea que ainda busca consistência defensiva.

Por outro lado, o Chelsea, surpreendendo após uma temporada cheia de altos e baixos, ocupa a quarta colocação com 14 pontos e quer diminuir a distância para o topo da tabela. A equipe de Enzo Maresca, que não contará com Wesley Fofana e Marc Cucurella devido à suspensão, terá que se adaptar, possivelmente com Renato Veiga e Axel Disasi sendo acionados na defesa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Liverpool: Kelleher; Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Diaz, Salah e Jota. Técnico: Arne Slot.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Veiga; Caicedo, Fernandez, Palmer; Madueke, Sancho e Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Liverpool

Alisson e Harvey Elliott estão fora, enquanto Federico Chiesa é dúvida.

Chelsea

Marc Cucurella e Wesley Fofana estão suspensos, enquanto Reece James é dúvida.

Quando é?