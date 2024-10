Onde assistir a Liverpool x Bologna ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool recebe o Bologna nesta quarta-feira (02), às 16h (de Brasília), no Estádio Anfield, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Na liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a Champions League. Em busca do sétimo título, os Reds estrearam com uma vitória por 3 a 1 sobre o Milan. Os próximos desafios na competição serão contra RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Girona, Lille e PSV.

Por outro lado, o Bologna vai em busca da primeira vitória na Champions. Na primeira rodada, a equipe italiana empatou sem gols em casa com o Shakhtar Donetsk.

Com o novo regulamento da UEFA, os oito primeiros colocados ao final da fase de grupos avançam diretamente para as oitavas de final da Champions League, enquanto as equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff para definir as vagas restantes.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah (Konaté), Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Darwin Núñez (Diogo Jota).

Bologna: Skroupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye.

Desfalques

Liverpool

Harvey Elliott está lesionado.

Bologna

Lewis Ferguson, Tommaso Pobega e Oussama El Azzouzi estão no departamento médico.

Quando é?