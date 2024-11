Onde assistir a Liverpool x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (05), às 17h (de Brasília), no Estádio Anfield, pela quarta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da MAX via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Brighton por 2 a 1 na última rodada da Premier League, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Champions League buscando manter o aproveitamento de 100%. Na vice-liderança, com os mesmos nove pontos que o líder Aston Villa, os Reds venceram o Milan por 3 a 1, o Bologna por 2 a 0 e o RB Leipzig por 1 a 0 nos três primeiros jogos disputados no torneio. Já o Bayer Leverkusen, em sexto lugar, com sete pontos, venceu o Feyenoord por 4 a 0 e o Milan por 1 a 0, além de empatar com o Stade Brestois por 1 a 1.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Díaz; Núñez.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

Desfalques

Liverpool

Alisson, Konaté Elliott, Chiesa e Diogo Jota estão no departamento médico.

Bayer Leverkusen

Nordi Mukiele, Amine Adli e Jeanuel Belocian estão machucados.

Quando é?