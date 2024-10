Onde assistir a Lille x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), no Estádio Pierre-Mauroy; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lille e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 16h (de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Atlético de Madrid por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do 16º título do torneio, os Merengues venceram o Stuttgart por 3 a 1 na rodada de estreia.

Por outro lado, o Lille vai em busca da primeira vitória na Champions 2024/25. Na primeira rodada, a equipe francesa foi derrotada pelo Sporting por 2 a 0.

Prováveis escalações

Lille: Chevalier; Santos, Meunier, Diakité, Alexsandro, Bakker; Zhegrova, André, Cabella, Sahraoui; David.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Éder Militão, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinícius Júnior.

Desfalques

Lille

Hákon Arnar Haraldsson, Ismaily e Ngal'ayel Mukau estão lesionados, enquanto Angel Gomes cumprirá suspensão.

Real Madrid

Thibaut Courtois, Brahim Díaz, Dani Ceballos e David Alaba estão no departamento médico.

