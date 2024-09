Onde assistir a Lille x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2024/25

Buscando terceira vitória consecutiva, equipes se enfrentam neste domingo (1) pela terceira rodada da Ligue 1; confira a transmissão

O Lille recebe o PSG na tarde deste domingo (1), às 15h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês 2024/25. O jogo acontece no Stade Pierre-Mauroy e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube e através do Prime Video (veja a programação completa aqui).

O PSG chega para o duelo contra o Lille com o objetivo de manter sua impressionante sequência na Ligue 1. Após duas goleadas convincentes, o time parisiense busca a terceira vitória consecutiva nesta temporada. Sob o comando de Luis Enrique, o PSG enfrenta o desafio de superar a ausência de importantes jogadores, como Manuel Ugarte, negociado com o Manchester United, além de lidar com a lesão de Gonçalo Ramos e a recuperação física de Presnel Kimpembe.

Do outro lado, o Lille também fez uma estreia sólida na temporada, vencendo os dois primeiros jogos, por 2 a 0, e mantendo uma defesa impenetrável até aqui.

Provávis escalações

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Alexandro, Gudmundsson; Andre, Cabella, Gomes; Haraldsson, David, Zhegrova. Técnico: Bruno Genesio

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Zaire-Emery, Vitinha; Dembélé, Marco Asensio, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Lille

Angel Gomes é duvida, enquanto Bentaleb, Umtiti, Ismaily e Bouaddi estão no departamento médico.

PSG

Gonçalo Ramos, Kimpembe, Lucas Hernándezse recuperam de lesão e não estarão a disposição de Luis Enrique.

