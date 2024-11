Onde assistir a Lille x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (05), pela quarta rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Lille, da França, recebe a Juventus, da Itália, na tarde desta terça-feira (05), às 17h (de Brasília), no Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, pela quarta rodada da primeira fase, a da Liga, da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Juventus, sob o comando de Thiago Motta, vem oscilando entre boas e más atuações no início desta temporada, acumulando seis empates em 11 rodadas da Serie A Italiana, enquanto o Lille, mais consistente, ocupa a quarta posição na Ligue 1. O confronto será o primeiro encontro oficial entre as equipes, que jamais se enfrentaram em competições masculinas profissionais. Para o embate, o Lille terá desfalques, como Rémy Cabella, lesionado na coxa, além de outros jogadores sob cuidados médicos. Já a Juventus não contará com os defensores Danilo, suspenso, e Bremer, afastado por uma lesão grave no joelho, enquanto Nico González segue fora devido a problemas musculares. A principal novidade é o retorno de Teun Koopmeiners.

Prováveis escalações

Getty Images

Lille: Chevalier; Diakite, Mnadi, Alexsandro, Gudmundsson; Andrpe, Mukau, Gomes; Zhegrova, O. Sahraoui e Jonathan David. Técnico: Bruno Génésio.

Juventus: Di Gregorio; Cambiasso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram, McKennie; Weah, Conceição e Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Desfalques

Lille

Thomas Meunier, Remy Cabella, Tiago Santos, Andre Gomes, Hakon Haraldsson, Ethan Mbappé, Ismaily, Nabil Bentaleb e Samuel Umtiti estão fora.

Juventus

Danilo, suspenso, Bremer, Nicolás Gonzáles e Arkadiusz Milik, machucados, estão fora.

