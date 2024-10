Onde assistir a Libertad x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Arsenio Erico; confira a transmissão e outras informações do jogo

Libertad e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, no Paraguai, pela terceira rodada da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, da Cazé TV e do canal GOAT no YouTube, além do site MeuTimão (confira a programação completa).

Na disputa pela classificação às quartas de final da Libertadores Feminina, o Corinthians depende apenas de si para avançar. No momento, a equipe divide a liderança com o Boca Juniors, ambos com quatro pontos. As Brabas empataram sem gols com a equipe argentina e, na sequência, golearam o Adiffem por 8 a 0.

Por outro lado, o Libertad ocupa a terceira posição, com três pontos. A equipe venceu o Adiffem por 1 a 0 na primeira rodada, mas, em seguida, foi derrotada pelo Boca Juniors pelo mesmo placar.

Prováveis escalações

Libertad feminino: Isabel Ortiz; Liz Barreto, Naomi De Leon; Y.Ulacio, Camila Martinez; Luisa Belén Talavera, Damia Cortaza, Liza Larrea; Liz Peña, Diana Benitez, Ramona Martínez.

Corinthians feminino: Lelê; Paulinha, Dani Arias, Mariza (Érika), Beliha (Yasmin); Ju Ferreira, Duda Sampaio, Gabi Zanotti (Jaque); Carol Nogueira, Millene, Eudimilla.

Desfalques

Libertad

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Horário: 17h30 (de Brasília)