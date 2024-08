Onde assistir a Le Havre x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2024/25

Atual campeão e último remanescente abrem a temporada da Ligue 1 nesta sexta-feira; veja onde assistir

Le Havre e Paris Saint Germain se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 15h45 (horário de Brasília), no jogo de abertura do Campeonato Francês da temporada 2024/25. O jogo acontece no Stadio Océane, com transmissão ao vivo da CazéTV, ao vivo e de graça no Youtube (clique e confira a programação geral).

Após ficar com a 15ª colocação na última Ligue 1 e escapar por completo do rebaixamento e dos playoffs para a segundona, o time da casa busca se manter por mais um ano na primeira divisão francesa. Apesar de uma temporada bem abaixo das expectativas, com apenas uma vitória em sete jogos preparatórios, a equipe vira a chave para tentar ofuscar o brilho do atual campeão na estreia do campeonato.

Em sua primeira partida oficial após a saída de Kylian Mbappé do time, o PSG mantém uma base do ano passado com jovens reforços para brigar mais uma vez nas cabeças da França e da Europa. Foram apenas duas partidas disputadas na pré-temporada, sendo dois empates contra Sturm Graz e RB Leipzig. O time de Luis Enrique defende os títulos da copa e da liga nacional, e quer começar com o pé direito no duelo em que é favorito.

Em 2023/24, as equipes se enfrentaram duas vezes. Na ida da Ligue 1, em Le Havre, o PSG saiu vitorioso por 2 a 0, e no returno, em Paris, a partida acabou em um agitado 3 a 3.

Prováveis escalações

Le Havre: Arthur Desmas; Yoann Salmier, Gautier Lloris, Étienne Kinkoue e Christopher Opéri; Yasine Kechta, Daler Kuzyaev e Abdoulaye Touré; Yann Kitala, Josué Casimir e Emmanuel Sabbi. Técnico: Didier Digard.

Paris Saint Germain: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar e Lucas Beraldo; Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery e Vitinha; Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Le Havre

Andy Logbo, Issa Soumaré e Oussama Targhalline são desfalques por lesão.

Paris Saint Germain

Lucas Hernández e Presnel Kimpembe estão lesionados e desfalcam o PSG, bem como Nuno Mendes, que cumpre suspensão acumulada da última temporada da Ligue One.

Quando é?

Data : sexta-feira, 16 de agosto de 2024

: sexta-feira, 16 de agosto de 2024 Horário : 15h45 (de Brasília)

: 15h45 (de Brasília) Local: Stade Océane, Le Havre - França