Onde assistir a LDU x Junior Barranquilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Em grupo equilibrado, equipes se enfrentam nesta terça-feira pela fase de grupos da Libertadores; confira a transmissão e mais informações

LDU e Junior Barranquilla se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, no Equador, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (veja a programação completa).

O time da casa, que ocupa a última posição do Grupo D com apenas 4 pontos, precisa de uma vitória convincente para se manter vivo na disputa pela primeira vaga do grupo. A LDU contará com o apoio de sua torcida para conquistar o resultado positivo que permitiria à equipe dormir na liderança.

Do outro lado, Junior Barranquilla, atual líder com 7 pontos e o melhor saldo de gols entre os adversários, busca consolidar sua posição na tabela e dar um passo importante rumo à classificação.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Mina e Quiñónez; Piovi, Estupiñan, Angulo; Alzugaray; Alex Arce e Michael Estrada. Técnico: Josep Alcácer.

Junior Barranquilla: Mele; Pacheco, Peña, Ceballos, Fuentes; Moreno, Cantillo, Bryan Castrillón; José Enamorado, Chará e Carlos Bacca. Técnico: Arturo Reyes.

Desfalques

LDU

Sem desfalques confirmados.

Junior Barranquilla

Sem desfalques confirmados.

Quando é?