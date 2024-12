Onde assistir a Lazio x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Itália 2023/24

Restam 90 minutos para descobrirmos o primeiro finalista da Coppa Italia; veja as prováveis escalações e onde assistir

Lazio e Juventus decidem nesta terça-feira (23), às 16h (horário de Brasília), quem será o primeiro finalista da Copa da Itália 2023/24. O jogo de volta da semifinal será no Stadio Olimpico de Roma, e contará com transmissão ao vivo do canal ESPN 4, na televisão fechada, e do Star+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui para ver a programação na íntegra).

Após a derrota por 2 a 0 para a Juve nos primeiros 90 minutos da semi, os Biancocelesti venceram dois de seus três jogos neste intervalo, derrotados apenas pela Roma por 1 a 0 no Derby della Capitale. Na sétima posição da Serie A e momentaneamente garantindo vaga na Conference League, a copa é a última chance da Lazio conquistar um troféu na temporada e ainda garantir vaga na Champions League.

A Velha Senhora tem vaga encaminhada para a principal competição continental na próxima temporada, já que está em terceiro lugar do Italiano a dez pontos de distância para o primeiro fora da zona de classificação. Com dois gols de vantagem conquistados no jogo de Turim, a Juventus precisa manter o resultado se quiser conquistar seu único caneco na temporada.

Nos últimos dez duelos entre as equipes, o fator casa ficou evidente na maioria deles. São seis vitórias da Juve, duas da Lazio e dois empates. Apenas uma vitória veio jogando fora de casa, um 2 a 0 dos Bianconeri no Stadio Olimpico, pelo Campeonato Italiano de 2021/22.

Prováveis escalações

Lazio: Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli e Gila; Kamada, Vecino e Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos e Pedro. Técnico: Igor Tudor.

Juventus: Perin; Gatti, Bremer e Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Vlahovic e Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri.

Desfalques

Lazio

Ivan Provedel, Matteo Guendouzi e Mattia Zacagni estão machucados e não jogarão a volta da semifinal. Manuel Lazzari foi substituído no primeiro tempo na última partida, e Ciro Immobile não entrou em campo por lesão. Ambos são dúvidas para o confronto.

Juventus

Fabio Miretti e Moise Kean, lesionados, são desfalques para a decisão. Nicolò Fagioli e Paul Pogba seguem suspensos.

Quando é?

Data: terça-feira, 23 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)