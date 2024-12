Onde assistir a Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais da NFL 2024

Equipes entram em campo neste domingo (08), pela 14ª semana da competição de futebol americano; veja como acompanhar na TV e na internet

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam neste domingo (08), às 22h20 (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos, em jogo válido pela semana 14 da NFL. A partida terá transmissão da ESPN 2, na TV fechada, do Disney+, no streaming, e do NFL Game Pass, pelo streaming, do DAZN.

O Kansas City Chiefs se recuperou de uma derrota de 30-21 para o Buffalo Bills na Semana 11, conquistando vitórias apertadas sobre o Carolina Panthers (30-27) e o Las Vegas Raiders (19-17) nas Semanas 12 e 13. Apesar de dificuldades ofensivas, os Chiefs conseguiram segurar uma forte pressão dos Raiders, que os superaram em jardas (434-329). Um erro crucial no final do jogo, com um snap errado no 3º down, permitiu que Kansas City escapasse com a vitória. Patrick Mahomes lançou 306 jardas e um touchdown, enquanto o jogo terrestre da equipe foi abaixo do esperado, com apenas 63 jardas em 16 corridas.

A defesa do Kansas City tem sido o alicerce de seu sucesso nesta temporada. Com uma média de 19,6 pontos sofridos por jogo, a defesa ocupa o 8º lugar na liga em pontos permitidos, com ótimas performances tanto contra o jogo terrestre quanto contra o aéreo. A defesa também tem sido eficiente em situações críticas, ocupando a 10ª posição em defesa na zona vermelha e a 18ª em aproveitamento de 3º down dos adversários. Apesar das dificuldades ofensivas, os Chiefs continuam confiando em sua defesa para manter o time competitivo e buscar a manutenção de uma temporada dominante.

Mais artigos abaixo

O Los Angeles Chargers interromperam sua sequência de quatro vitórias consecutivas na Semana 12, sofrendo uma derrota em casa por 30-23 para o Baltimore Ravens. Contudo, a equipe se recuperou rapidamente, vencendo o Atlanta Falcons por 17-13 como favoritos por 1 ponto fora de casa no último domingo. Apesar de Atlanta ter superado os Chargers em jardas totais (350-187), Los Angeles venceu a batalha de turnovers por 4-1, com quatro interceptações em Kirk Cousins, incluindo um pick-six crucial de Tarheeb Still no final do terceiro quarto. Cousins ainda foi interceptado mais uma vez com 47 segundos restantes, no campo dos Chargers.

Os Chargers enfrentaram dificuldades ofensivas contra Atlanta, correndo 17 vezes para apenas 56 jardas e com Justin Herbert completando 16 de 23 passes para 147 jardas. A equipe converteu apenas 3 de 11 tentativas de 3º down, mantendo a posse de bola por apenas 24 minutos e 5 segundos. Apesar da ofensiva abaixo das expectativas, Herbert destacou a importância da defesa para a vitória. Los Angeles tem a melhor defesa de pontos da NFL, permitindo apenas 15,7 pontos por jogo. A defesa também se destaca em situações decisivas, ocupando a 3ª posição em defesa na zona vermelha e no aproveitamento de 3º down dos adversários.

Desfalques

Getty Images

Kansas City Chiefs

Harrison Butker, Marquise Brown, Jody Fortson, Clyde Edwards-Helaire, Skyy Moore, Jaylen Watson, Jared Wiley, Rashe Rice, BJ Thompson Jr. e Spencer Srader estão fora.

Los Angeles Chargers

J.K. Dobbins, Simi Fehoko, Alohi Gilman, Chris Rumph, Asante Samuel Jr., Chris Collins, Brenden Rice, Junior Colson e Tyler McLellan são desfalques.

Quando é?