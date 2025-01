Equipes entram em campo neste sábado (11), no Estádio Conde Rodolfo Crespi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventus-SP e Ceará se enfrentam neste sábado (11), às 10h (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo, pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

A Juventus-SP é a líder do Grupo 31 do torneio, com seis tentos somados. A equipe bateu o Trindade na estreia, por 1 a 0, e goleou a Portuguesa, no embate mais recente, por 5 a 0, matendo o 100% de aproveitamento.

Com os mesmos seis tentos, porém, o Ceará vem na vice-liderança da chave, após fazer 2 a 1 na Portuguesa e 3 a 0 no Trindade. Em resumo, quem vencer fica com a liderança para o mata-mata. Ambas as equipes já estão classificadas.

Prováveis escalações

Juventus-SP: Kawe Garcia, Arthur Cardoso, Vitor Santos, Guilherme M., Ítalo Cesar, João Emanoel, Henrique Miranda, Guilherme Pires, Carlito Thiago, Gabriel Sinfronio e Enrico Fabre. Técnico: Galego.

Ceará: Agliardi, V. Santos, Uchella, P. Gilmar, Fabricio, Maycon, F. Gabriel, B. Souza, Kaique, Melk e Zé Neto. Técnico: Alyson Henry.

Desfalques

Juventus-SP

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado ,11 de janeiro de 2024

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi — São Paulo, SP