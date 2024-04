Onde assistir a Juventus x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2023/24

Equipes vão a campo na briga direta pelo segundo lugar da Serie A; veja onde assistir e todos os detalhes

Juventus e Milan se enfrentam neste sábado (27), às 13h (horário de Brasília), no gramado do Allianz Stadium, em Turim. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano e terá transmissão ao vivo do canal ESPN na televisão fechada e do Star+ no streaming, serviço por assinatura do mesmo grupo da emissora (clique e confira a programação completa).

Na terceira colocação da Serie A de 2023/24, a Juve vem fazendo boa campanha e, até certo momento da disputa, assustou a Inter de Milão na corrida pelo Scudetto. No entanto, ao ficar para trás, o foco atual da Velha Senhora foi para a Coppa Italia e ao G-4 da liga. Sendo assim, uma vitória é importantíssima para aproximar a equipe do segundo colocado e praticamente se garantir na próxima Champions League.

Acima da Juventus e abaixo da Inter (campeã), está o Milan. No segundo lugar do Italiano, os Rossoneri decepcionaram nas competições europeias e o foco total para a temporada está em garantir o segundo lugar da Serie A. Praticamente já garantidos na Liga dos Campeões, esperam ao menos pontuar no clássico para se manter com folga na mesma colocação.

Nas últimas oito vezes em que as equipes duelaram - de 2019 para cá - foram três vitórias do time de Turim, duas dos milaneses e três empates.

Prováveis escalações

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Bremer e Federico Gatti; Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic; Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri.

Milan: Mike Maignan; Yunus Musah, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Alessandro Florenzi; Tijani Rejinders, Yacine Adli e Ruben Loftus-Cheek; Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Juventus

Nicolò Fagioli e Paul Pogba, suspensos, e Moise Kean, lesionado, são os desfalques do time da casa.

Milan

Theo Hernández e Davide Calabria foram expulsos no último jogo contra a Inter e estão de fora, assim como Fikayo Tomori, que estava pendurado, tomou cartão amarelo e está suspenso. Pierre Kalulu e Antonio Mirante seguem como os únicos desfalques.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 13h (de Brasília)