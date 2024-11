Onde assistir a Juventus x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes duelam para seguir com chances de classificação no Grupo C da Liga dos Campeões feminina; confira os detalhes

Juventus e Arsenal se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League feminina nesta terça-feira (12), no Juventus Center, em Torino, a partir das 14h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui). Ambas as equipes chegam à partida com três pontos, após uma vitória e uma derrota em suas duas primeiras rodadas. A Juventus vem de uma sequência de três vitórias consecutivas: superou o Napoli e o Milan no Campeonato Italiano e derrotou o Hellas Verona pela Copa da Itália. A equipe está confiante após o 3 a 0 sobre o Milan, em casa. Por outro lado, o Arsenal também vive um bom momento, com três jogos de invencibilidade no Campeonato Inglês feminino, incluindo vitórias contra West Ham, e Manchester United e um empate contra o Brighton. Na competição europeia, vem de goleada imponente por 4 a 1 sobre o Valerenga. Mais artigos abaixo Próxima partida Liga dos Campeões Feminino JUV ARS Prévia da partida Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱 Prováveis escalações Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino, Thomas; Caruso, Bennison, Krumbiegel; Cantore, Girelli, Bonansea. Técnico: Max Canzi. Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, Mead; Little, Mccabe, Maanum, Walti; Foord, Russo. Técnica: Renée Slegers. Desfalques Juventus Sem desfalques confirmados. Arsenal Sem desfalques confirmados. Quando é? Data : terça-feira, 12 de novembro de 2024

