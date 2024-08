Onde assistir a Juventude x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão (dois empates e duas derrotas), o Juventude volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. A equipe gaúcha conquistou a classificação para as oitavas de final após empatar sem gols com o Iguatu na primeira fase, vencer o Paysandu por 3 a 1 na segunda fase, e superar o Internacional na sequência por 3 a 2 no placar agregado.

Do outro lado, o Fluminense, embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, vai em busca do segundo título da Copa do Brasil. O Tricolor garantiu a classificação para a oitavas de final após eliminar o Sampaio Corrêa por 4 a 0 no placar agregado. A partida de volta está marcada para o próximo dia 7, no Maracanã.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Lucas Freitas (Da Rocha); Caíque (Thiaguinho), Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Erick Farias..

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos (Thiago Silva), Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Ganso (Lima); Arias, Kauã Elias e Serna.

Desfalques

Juventude

Danilo Boza e Edson Carioca seguem machucados.

Fluminense

Marcelo, Marquinhos, Lelê e Cano estão no DM, enquanto Cano está em transição física e André será poupado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 1 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (assistentes), Douglas Marques (quarto árbitro), Rodrigo DAlonso.