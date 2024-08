Onde assistir a Junior Barranquilla x Colo-Colo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Após vitória chilena por 1 a 0 no primeiro jogo, clubes fazem partida de volta em solo colombiano; confira mais detalhes

Junior Barranquilla e Colo-Colo entram em campo nesta terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), em jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. O duelo acontece no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez e terá transmissão exclusiva do Paramount+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida em Santiago, o Junior vai em busca da virada. Para isso, o clube conta com o apoio da torcida jogando em seus domínios e com vários de seus principais jogadores descansados, já que o time teve uma escalação alternativa no jogo do fim de semana pelo Campeonato Colombiano.

Com uma vantagem simples na bagagem, o Colo-Colo tentará resistir ao ambiente desfavorável que os colombianos tentarão impor jogando em Barranquilla. A missão é passar o mais imune possível a isso para garantir vaga nas quartas de final do torneio.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Junior Barranquilla: Mele; Herrera, Olivera, Pena, Fuentes; Moreno, Víctor Cantillo; Enamorado, Colorado, Chará; Bacca. Técnico: Arturo Reyes

Colo-Colo: Cortés; Isla, Amor, Falcón, Wiemberg; Palacios, Pavez, Pizarro; Bolados, Correa, Cepeda. Técnico: Jorge Almirón

Desfalques

Junior Barranquilla

Sem ausências confirmadas.

Colo-Colo

No departamento médico, Alan Saldivia está indisponível.

Quando é?