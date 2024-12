Onde assistir a Junior Barranquilla x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo visita o Junior Barranquilla nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Em busca da liderança do Grupo D da Libertadores, o Botafogo preocupou seus torcedores nas duas primeiras rodadas, sendo derrotado pelo Junior Barranquilla por 3 a 1 e pela LDU por 1 a 0. No entanto, o time se recuperou ao vencer o Universitario por 3 a 1 e 1 a 0, e também a LDU por 2 a 1.

Do outro lado, o Junior Barranquilla, também com nove pontos, tem a vantagem do empate para encerrar na liderança do Grupo D. Até o momento, a equipe colombiana está invicta na Libertadores, com duas vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Junior Barranquilla: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Emanuel Olivera, Jermein Pena e Gabriel Fuentes; Victor Cantillo e Didier Moreno; Yimmi Chará, Jose Enamorado e Deiber Caicedo; Carlos Bacca.

Botafogo: John; Damian Suarez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Tchê Tchê; Tiquinho Soares, Luiz Henrique e Júnior Santos.

Desfalques

Junior Barranquilla

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Matheus Nascimento, Rafael e Marçal seguem no departamento médico.

Quando é?