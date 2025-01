Onde assistir a Juazeirense x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Adauto Moraes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juazeirense e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, pela 2ª rodada da Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE, na TV aberta (confira a programação completa).

Atual campeão, o Vitória abriu sua campanha na temporada 2025 com um empate em 0 a 0, diante do Barcelona-BA, temrminando a rodada de estreia em 8° lugar. Agora, terá a chance de conquistar a primeira vitória no torneio.

O Juazeirense, enquanto isso, chega à 2ª rodad a na vice-liderança, embalado pela vitória por 1 a 0 sobre Jequié, abrindo o estadual com o pé direito.

Prováveis escalações

Juazeirense: Jaílson, Adelvan, Zé Romário, Wesley, Eduardo Rosado, Bruno Oliveira, Elivélton, Bino, Guilherme Silveira, Alexsandro e Fechale Tchagnao. Técnico: João Carlos Ângelo.

Vitória: Fintelman, Claudinho, Edu, Zé Marcos, Caio Vinícius, Léo Naldi, Pablo, Bruno Xavier, Ronald Lopes, Janderson e Gustavo Mosquito. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de janeiro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Adauto Moraes — Juazeiro, BA