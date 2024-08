Onde assistir a Japão x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (2), no Estádio Parc Olympique Lyonnais; confira a transmissão e outras informações do jogo

Japão e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 12h (de Brasília), no Estádio Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, pelas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, além da CazéTV, no YouTub (veja a programação completa).

Medalha de ouro em 1992, a Espanha chega em Paris como uma das candidatos ao título. Os espanhóis terminaram na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, um a menos que o líder Egito. Até o momento, a La Roja venceu o Uzbequistão por 2 a 1 e a República Dominicana por 3 a 1, mas foi derrotada pelos egípcios por 2 a 1.

Do outro lado, o Japão chega invicto às quartas de final após terminar na liderança do Grupo D, com nove pontos e um aproveitamento de 100%. Além de golear o Paraguai por 5 a 0, a seleção japonesa venceu Mali e Israel por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Japão: Léo Kokubo, Ryuya Nishio, Kaito Suzuki, Seiji Kimura, Takashi Uchino; Rihito Yamamoto, Sota Kawasaki; Fuki Yamada, Ryotaro Araki, Kein Sato; Shota Fujio.

Espanha: Arnau Tenas, Juanlu, Eric García, Pau Cubarsí, Miranda, Pablo Barrios, Fermín López, Álex Baena, Aimar Oroz, Sergio Gómez, Samu Omorodion.

Desfalques

Japão

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Estádio Parc Olympique Lyonnais - Lyon, FRA