Onde assistir a Japão x China ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam pela primeira rodada do grupo C da terceira fase do classificatório; confira mais detalhes

Japão e China entram em campo nesta quinta-feira (5), às 7h35 (horário de Brasília), em jogo da primeira rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Saitama Stadium 2002 e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Jogando diante de sua torcida, o Japão busca começar sua campanha nesta nova etapa das Eliminatórias com o pé direito. Por isso, nada melhor que largar com três pontos, dada a competitividade do grupo, que conta também com seleções como Austrália e Arábia Saudita.

Rival de longa data dos japoneses, a China inicia sua trajetória com um duro desafio pela frente. Diante disto, trazer ao menos um ponto na bagagem não seria um mau negócio para os chineses, que tentam retornar à Copa do Mundo após 24 anos.

Nesta etapa das Eliminatórias Asiáticas, os dois melhores de cada um dos três grupos ao término da campanha garantem vaga na Copa. Por outro lado, as seleções que terminarem em terceiro e quarto avançam para uma nova fase e ainda mantém chances de se classificar para o Mundial.

Prováveis escalações

Japão: Osako; Taniguchi, Itakura, Machida; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Minamino; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu

China: Wang Dalei; Yang Zexiang, Browning, Zhu Chenjie, Liu Yang; Jiang Shenglong, Wang Shangyuan, Xie Wenneng; Xu Haoyang; Fernandinho, Zhang Yuning. Técnico: Branko Ivankovic

Desfalques

Japão

Sem ausências confirmadas.

China

Sem ausências confirmadas.

Quando é?