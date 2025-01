Onde assistir a Ituano x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Municipal Amadeu Mosca; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Amadeu Mosca, em Salto, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

O Ituano caíram junto com os nordestinos no Grupo 25, conseguindo a classificação em 1° lugar com duas vitórias e um empate. Na 2ª fase, o clube paulista passou com muita emoção sobre o Sfera: vitória por 16 a 15 nos pênaltis.

O Fortaleza, enquanto isso, passou raspando para o mata-mata, após ficar empatado em pontos com o São Bento, eliminado no 3° lugar da mesma chave, mas avançando pelo saldo de gols. Para avançar à terceira fase, bateu o América-MG, nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ituano: Pedro Mantovani, Lucas Dias, Nathan Silva, Matheus Rocha, Gabriel Abdias, Kauan Gabriel, Victor Silva, Nicolas Moreira, Vini Oliveira, Jhow e Gabriel Razera.

Fortaleza: Luizão, Kaiky, João Führ, Guilherme Moura, Arthur Barbosa, Bruninho, Fabricio Dias, Breno Alan, Tavinho, Landerson e Daniel Troiano.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?