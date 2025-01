Onde assistir a Itabirito x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Itabirito se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo C, com quatro pontos, o Cruzeiro busca emplacar no Campeonato Mineiro. Na rodada de estreia, a Raposa venceu o Tombense por 1 a 0, mas na sequência foi derrotado pelo Athletic por 1 a 0, além de empatar com o Betim por 1 a 1. Já o Itabirito, em terceiro lugar no Grupo B, com um ponto, busca a primeira vitória no torneio estadual. Até aqui, acumula duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Dudu (Bolasie) e Gabigol.

Mais artigos abaixo

Itabirito: Rodolfo Castro; Daniel Fagundes, Jamerson, Victor Salinas, Bryan; Serginho, Gustavo Crecci, Ramon, Bruno Menezes; Léo Reis e Jô.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Itabirito

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG

tps://primevideo-row.pxf.io/4PkNGM