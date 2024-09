Onde assistir a Irlanda x Inglaterra ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela primeira rodada do grupo 2 da Liga B; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Irlanda recebe a Inglaterra na tarde deste sábado (7), a partir das 13h (de Brasília), na Arena Dusseldorf, pela primeira rodada do grupo 2 da Liga B da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

Em casa, os irlandeses terão mudanças no elenco para este início de disputa da Liga. Pelo menos nove nomes, que foram convocados anteriormente, ficaram de fora da lista de relacionados do técnico Hallgrimsson.

A Inglaterra, por sua vez, agora é comandada por Lee Carsley. Os ingleses, que foram rebaixados na última edição, querem voltar à elite do futebol europeu e, para isso, precisam ficar entre os quatro melhores.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Irlanda: Kelleher; Coleman, O'Shea, Collins, Brady; Ogbene, Browne, Smallbone, O'Dowda; Ferguson, Idah.

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Colwill; Rice, Mainoo; Saka, Eze, Gordon; Kane.

Desfalques

Irlanda

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Aviva Stadium, Dublin - IRL