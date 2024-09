Onde assistir a Irlanda x Grécia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Irlanda busca primeira vitória na era Hallgrimsson, enquanto a Grécia tenta embalar; veja como acompahar, escalações e outros detalhes

Irlanda e Grécia se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h45 (horário de Brasília), na Aviva Stadium, pela 2ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Irlanda se prepara para uma tentativa de recuperação em casa, com o desafio de conseguir sua primira vitória sob o comando de Heimir Hallgrimsson. Após um frustrante revés por 2 a 0 para a Inglaterra, que contou com gols de dois ex-representantes da Irlanda, Declan Rice e Jack Grealish, a pressão aumenta sobre o técnico islandês para conquistar os primeiros pontos na Liga das Nações 2024/25.

Por outro lado, a Grécia chega a Dublin embalada pela vitória por 3 a 0 sobre a Finlândia, em um jogo que marcou o início promissor da era Ivan Jovanovic. Apostando na juventude e em mudanças ousadas no elenco, o treinador grego viu seu plano se concretizar com dois gols de Fotis Ioannidis, que deve garantir sua permanência no time titular para o confronto contra a Irlanda. A Grécia, que passou por dificuldades nas eliminatórias da Euro 2024, agora busca consolidar seu lugar na Nations League, e uma vitória fora de casa seria fundamental para suas ambições.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Irlanda: Kelleher; Doherty, O'Brien, Collins, O'Shea, Brady; Molumby, Smallbone; Ogbene, Idah, Szmodics. Técnico: Heimir Hallgrímsson.

Grécia: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Mantalos, Bouchalakis, Bakasetas; Konstantelias, Ioannidis, Pelkas. Técnico: Ivan Jovanovic.

Desfalques

Irlanda

Seamus Coleman, com uma lesão no pé, é baixa. Josh Cullen, do Burnley, também está fora por lesão.

Grécia

sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)