Onde assistir a Internacional x México ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso internacional

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Beiro-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe a seleção do México na noite desta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, no Premiere, no pay-per-view, da TV Record, na TV aberta, e do PlayPlus e Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Internacional está na sua segunda semana da pré-temporada. O técnico Roger Machado tem priorizado exercícios físicos no gramado e atividades voltadas à posse de bola. A seleção mexicana, por sua vez, terá apenas jogadores que atuam na liga mexicana para a partida, o que exclui nomes de destaque como Hirving Lozano, Raul Jiménez e Edson Álvarez, já que o duelo não ocorre em data Fifa. O confronto será o primeiro teste da equipe de Roger Machado nesta pré-temporada. A estreia oficial no Campeonato Gaúcho está marcada para o dia 22 de janeiro, contra o Guarany, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

Prováveis escalações

Ricardo Duarte/Internacional

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel; Fernando e Thiago Maia; Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

México: Rangel; Castillo, Guzmán, Juarez, Orozco; Montiel, Romo, Pedraza, Lozano; Fulgêncio e Álvarez. Técnico: Javier Aguirre.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

México

Sem desfalques confirmados.

Quando é?