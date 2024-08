Onde assistir a Internacional x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2024

Equipes duelam pela reta final da primeira fase do campeonato; veja onde assistir na TV

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo será no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, e terá transmissão ao vivo do SporTV na televisão fechada (clique aqui e confira a programação diária de jogos).

Com um jogo a menos na competição, mas ainda assim distante da zona de classificação para a próxima fase, o Inter amarga a 15ª colocação do Brasileirão, sendo cinco vitórias em 16 jogos. Embora os últimos jogos tenham sido positivos para o Colorado, que embala uma sequência de três triunfos seguidos, o início na competição foi bem abaixo e tira o time da briga pelas quartas de final.

O Flu ainda segue a todo vapor na briga pelo G8, e, no momento, ocupa a oitava posição na tabela. Com 27 pontos, três de distância para Santos e Bahia, que estão em nono e décimo lugar, respectivamente, só depende de si mesmo para se classificar para a fase seguinte. Os Moleques de Xerém venceram os últimos cinco compromissos pelo campeonato, e esperam manter a boa fase na reta final.

Pelo Brasileirão sub-20 do ano passado, as equipes ficaram no 0 a 0 pela primeira fase. Já em 2022, uma vitória pelo placar mínimo do Colorado.

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Henrique Menke; Dionathan, Luis Otavio, Victor Gabriel e Kauã Barbosa; Bernardo, Denis e Alexsandro; Yago Noal, Gabriel Amaral e Lucca Drummond. Técnico: Pablo Fernandez.

Fluminense sub-20: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Davi Schuindt, Loiola e Léo Jance; Davi Melo, Fabinho, Dohmann e Arthur; Isaac e Enzo. Técnico: Rômulo Rodriguez.

Desfalques

Internacional sub-20

Sem desfalques confirmados.

Fluminense sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : quinta-feira, 15 de agosto de 2024

: quinta-feira, 15 de agosto de 2024 Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Cristo Rei, São Leopoldo - Rio Grande do Sul