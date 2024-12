Onde assistir a Internacional x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copinha feminina 2024

Coloradas e Guerreira Grenás disputam, em jogo único, uma vaga na final da competição; veja como acompanhar

Internacional e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), no CERT, em São Paulo, em jogo válido pela semifinal da Copinha feminina. A partida terá transmissão ao vivo da BandSports, na TV fechada e no streaming, e dos canais CazéTV e Paulistão, no Youtube. (confira a programação completa).

O Internacional chega à semifinal com a confiança de quem liderou a classificação geral da primeira fase e superou um adversário duro nas quartas de final. Em um duelo movimentado contra o Botafogo, as gaúchas mostraram sua força ofensiva ao vencer por 4 a 2. Destaque para Carla, que garantiu o gol da vitória nos acréscimos, e Joana, que fechou o placar.

Já a Ferroviária vem embalada por uma classificação heroica ao eliminar o Flamengo, que teve a melhor campanha da primeira fase. No jogo disputado na Ibrachina Arena, Ana Luiza e Dos Santos marcaram os gols que garantiram o triunfo por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Mari Ribeiro; Carlinha, Analuyza, Danny Teixeira, Marzia; Bia Martins, Myka, Julieta Morales; Gabriella, Aninha Regio e Laura Isabelle

Ferroviária: Leilane; Ana Julia, Fernanda de Almeida, Evelyn; Natalia Vendito, Aninha Hansen, Monique Doidão, Duda Freitas; Laura Pigatin, Camily e Pâmela dos Santos

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?