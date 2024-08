Onde assistir a Internacional x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2024

Colorado busca manter sequência positiva contra o Alvinegro, que vem de vitórias consecutivas no Brasileirão; confira a transmissão

Internacional e Botafogo se enfrentam neste domingo (18), às 15h (horário de Brasília), em duelo atrasado válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo acontecerá no CT Morada dos Quero-Queros, no Rio Grande do Sul, e terá transmissão ao vivo do SporTV, na televisão fechada e no streaming, através do Prime Video (clique aqui e confira a programação diária de jogos).

.O Colorado, na 17ª posição com 17 pontos, se recuperou após uma derrota para o rival Grêmio, na décima rodada, emplacando uma sequência de quatro jogos invicto, com três vitórias e um empate, este na rodada mais recente, contra o Fluminense.

O Botafogo, por sua vez, ocupa a 15ª colocação com 18 pontos e também vem de uma boa sequência, com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, contra Santos e Atlético-MG, além de uma goleada por 4 a 0 sobre o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca.

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Henrique Menke; Cleiton, Pedro Kauã, João Dalla Corte, Victor Gabriel, Evertow; Luis Otavio, Anderson , Yago Noal; Jhonatan Kauan e Ricardo Mathias. Técnico: Pablo Fernández.

Fluminense sub-20: Cristiano; Rodrigo Guet, Kauã Branco, Serafim; Lucyo, Justino, Bernardo Valim; Yarlen, Fabiano, Kayke, Rafael Lobato. Técnico: Carlos Leiria.

Desfalques

Internacional sub-20

Sem desfalques confirmados.

Botafogo sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?