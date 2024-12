Onde assistir a Inter de Milão x Udinese ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Itália 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Milão e Udinese se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pelas oitavas de final da Copa da Itália 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no Youtube, além do NSports via streaming (veja a programação completa).

Embalada pela goleada por 6 a 0 sobre a Lazio no Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta suas atenções para a estreia na Copa da Itália, em busca do décimo título da competição. Por sua vez, a Udinese garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar o Avellino por 4 a 0 e a Salernitana por 3 a 1.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Yann Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez.

Mais artigos abaixo

Udinese: Razvan Sava, Kristensen, Bijol, Gianetti, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Thauvin, Lucca.

Desfalques

Inter de Milão

Di Gennaro, Acerbi e Pavard estão no DM.

Udinese

Okoye, Martín Payero, Oier Zarraga, Gerard Deulofeu e Keinan Davis estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024

quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Giuseppe Meazza - Milão, ITA

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱