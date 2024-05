Onde assistir a Inter de Milão x Lazio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2023/24

Campeã enfrenta adversário na briga por vaga nas competições europeias; veja onde assistir ao vivo

Inter de Milão e Lazio se enfrentam neste domingo (19), às 13h (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano de 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e veja a programação do dia).

Já campeã da Serie A desde a 33ª rodada, a Inter faz uma excelente campanha neste ano, acumulando 29 vitórias em 36 jogos, além de mais cinco empates e apenas duas derrotas. Ainda por cima, mesmo após a garantia do Scudetto, eles vêm de vitória por 5 a 0 fora de casa sobre o Frosinone na última rodada, e, mesmo cumprindo tabela, esperam fechar a ótima temporada com chave de ouro.

A Lazio está na sétima colocação da liga e ainda está na briga por vaga nas competições europeias do próximo ano. No momento, a equipe se garante na Europa League, mas, como o Campeonato Italiano cede cinco vagas à Liga dos Campeões e os Biancocelesti ainda têm chance de classificação, vão fazer de tudo para vencer seus dois últimos compromissos. O time de Igor Tudor está invicto há seis jogos.

Em confrontos diretos, a Inter venceu seis dos últimos dez, contra três da Lazio e mais um empate.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Dumfries, Pavard, de Vrij, Bastoni e Dimarco; Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Lazio: Mandas; Lazzari, Patric, Casale, Gila e Marusic; Guendouzi, Kamada, Zaccagni e Felipe Anderson; Immobile. Técnico: Igor Tudor.

Desfalques

Inter de Milão

O único desfalque da Inter para a partida é Francesco Acerbi, que segue se recuperando de lesão na virilha e acumula sete jogos sem entrar em campo.

Lazio

Alessio Romagnoli foi advertido com cartão amarelo nas últimas três rodadas seguidas e está suspenso para a partida. Além dele, o goleiro Luigi Sepe, com lesão no joelho, segue sendo desfalque.

