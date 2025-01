Onde assistir a Inter de Milão x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais da Supercopa da Itália 2024/25

Fazendo temporadas muito boas, clubes entram em campo na Arábia Saudita por um lugar na decisão do torneio

Inter de Milão e Atalanta se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pelas semifinais da Supercopa da Itália 2024/25. A partida acontece no Al-Awwal Park, em Riad, e terá transmissão ao vivo da CazéTV e do Nsports (confira a programação completa de futebol aqui).

Terceira colocada no Campeonato Italiano com 40 pontos, a Inter de Milão é a grande força do futebol local e vai em busca de sua primeira conquista na temporada. Garantidos no torneio por serem os atuais campeões nacionais, os Nerazurri miram uma vaga na decisão.

A Atalanta, por sua vez, segue vivendo, com muita competência, seu conto de fadas com Gian Piero Gasperini. Na liderança da Serie A com 41 pontos, a Dea tenta superar o forte oponente depois de se classificar para a Supercopa como vice-campeã da última Copa da Itália.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini

Desfalques

Inter de Milão

Francesco Acerbi e Benjamin Pavard continuam machucados e estão indisponíveis.

Atalanta

No departamento médico, Juan Cuadrado e Gianluca Scamacca estão fora.

Quando é?