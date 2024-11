Onde assistir a Inter de Milão x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (06), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 17h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pela quarta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da MAX via streaming (veja a programação completa).

Impulsionada por duas vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, a Inter de Milão agora concentra suas atenções na Champions League. Tricampeã do torneio, a equipe derrotou o Estrela Vermelha por 4 a 0 e o Young Boys por 1 a 0, além de ter empatado sem gols com o Manchester City.

Por outro lado, o Arsenal vem de uma derrota para o Newcastle por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês. Na Champions League, os Gunners estão em busca de seu quarto título. Com sete pontos até o momento, a equipe inglesa empatou em 0 a 0 com a Atalanta, venceu o PSG por 2 a 0 e derrotou o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 em sequência.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Taremi, Martinez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli.

Desfalques

Inter de Milão

Carlos Augusto está lesionado.

Arsenal

Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney e Riccardo Calafiori seguem no departamento médico.

Quando é?