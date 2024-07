Onde assistir a Inter Miami x Toronto ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Embora os desfalques, Herons tentam reassumir a liderança da Conferência Leste; veja onde assistir

Inter Miami e Toronto se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília), pela conferência leste da temporada regular da MLS. O jogo será no Chase Stadium, casa dos Herons na Flórida, e será transmitido para os assinantes do MLS Season Pass, no Apple TV+, pelo streaming (clique aqui e veja a programação completa).

Vice-líder da conferência leste, o time de Lionel Messi pode voltar à ponta da tabela caso vença este jogo e o Cincinnati seja derrotado pelo Chicago Fire. Apesar dos recentes desfalques por conta da Copa América, o Inter Miami se manteve em alta na competição e ganhou quatro dos cinco jogos desde então. Alguns nomes de importância voltam para esta rodada, mas outros seguem como ausências confirmadas.

Na oitava colocação do grupo e a três pontos de distância da classificação para os playoffs da MLS, o Toronto não perdeu tantos jogadores para a parada internacional, porém, venceu apenas um jogo do meio de junho para cá. Este foi o último, contra o lanterna Philadelphia Union, por 2 a 1 em casa. A equipe venceu apenas oito dos 24 jogos disputados no torneio.

No fim do ano passado, as equipes se enfrentaram e o Inter Miami saiu vitorioso após goleada por 4 a 0 - já com Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets no time. Na primeira rodada da temporada anterior, vitória do time canadense por 2 a 0.

Prováveis escalações

Inter Miami: Drake Callender; Yannick Bright, Sergey Krystov, Tomás Avilés e Jordi Alba; Federico Redondo, Benjamín Cremaschi e Matías Rojas; Julian Gressel, Luis Suárez e Robert Taylor. Técnico: Tata Martino.

Toronto: Sean Johnson; Sigurd Rosted, Kevin Long e Shane O’Neill; Bernardeschi, Raoul Petretta, Matthew Longstaff e Jahkeele Marshall-Rutty; Derick Etienne, Kosi Thompson e Prince-Osei Owusu. Técnico: John Herdman.

Desfalques

Inter Miami

Sergio Busquets foi expulso no último jogo e está suspenso, assim como Marcelo Wigandt, que tomou o terceiro amarelo. Nicolas Freire e Facundo Farías seguem como desfalques, mas a ausência mais sentida é a de Lionel Messi, que, apesar do título da Copa América e do retorno, se lesionou na final e não jogará nesta rodada.

Toronto

Brandon Servania, Alonso Coello e Tyrese Spicer estão lesionados e são desfalques da equipe.

