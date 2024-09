Onde assistir a Inter Miami x Philadelphia Union ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Lionel Messi na MLS 2024

Time de Messi, Suárez, Busquets e companhia vai a campo para manter liderança da conferência leste do campeonato; veja onde assistir

Inter Miami e Philadelphia Union vão a campo neste sábado (14), às 20h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada da conferência leste da MLS 2024. O jogo será no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Apple TV+, serviço de streaming da Apple que inclui todos os jogos da liga (veja, aqui, onde assistir aos jogos da semana).

Líderando a conferência e já garantidos nos playoffs, os Herons venceram 18 dos 27 jogos da temporada da liga até aqui e, mesmo sem seus principais jogadores em boa parte dos compromissos, seguem em alta na busca pelo primeiro título do campeonato norte-americano. São quatro vitórias seguidas na MLS, e o jogo deste sábado é importante para garantir a melhor classificação possível na temporada regular.

O Philadelphia Union ocupa a 11ª colocação da conferência leste, estando a dois pontos de distância do nono lugar, que leva para as eliminatórias da série final, e a sete do sétimo, que leva para os playoffs diretamente. A equipe venceu apenas sete jogos da liga até o momento, e precisa reverter a situação o quanto antes para tentar avançar de fase, ainda mais após ficar com a terceira colocação da Copa das Ligas.

Mais artigos abaixo

As equipes se enfrentaram pela última vez em junho, na Filadélfia. Na ocasião, o Inter Miami venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Fray, Busquets e Martinez; Weigandt, Redondo, Bright e Alba; Gressel, Suárez e Gómez. Técnico: Tata Martino.

Philadelphia Union: Blake; Mbaizo, Glesnes, Elliott e Wagner; Jean-Jacques, Bedoya, McGlynn e Rafanello; Baribo e Uhre. Técnico: Jim Curtin.

Desfalques

Inter Miami

Tata Martino não terá uma série de jogadores à disposição para a partida: o goleiro Carlos dos Santos, o zagueiro Nicolas Freire, os meio-campistas Lawson Sunderland e Matías Rojas, e os atacantes Facundo Facundo Farías e Leonardo Afonso. Lionel Messi está afastado há dois meses por problemas físicos, e é dúvida para a partida por uma infecção.

Philadelphia Union

O time da Filadélfia não terá o lateral esquerdo Isaiah LeFlore e o meio-campista e artilheiro do time na temporada Daniel Gazdag à disposição por lesão.

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

sábado, 14 de setembro de 2024 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Chase Stadium, Flórida - Estados Unidos