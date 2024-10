Onde assistir a Inter Miami x New England Revolution ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Messi e companhia podem quebrar marcas neste sábado (19); veja tudo o que você precisa saber

Inter Miami e New England Revolution se enfrentam neste sábado (31), às 19h (horário de Brasília), no Chase Stadium, em jogo válido pela 34ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Já com a Supporter's Shield assegurada, o Inter Miami pode quebrar uma série de marcas nesta temporada regular. Lionel Messi, Tata Martino e companhia estão a apenas um gol de igualar a segunda maior marca em uma temporada regular - pertencente a Toronto, em 2017, e ao DC United, em 1998, com 75 bolas na rede - e a uma vitória de quebrar o recorde do clube de mais triunfos como mandante em uma mesma regular season. A tendência é que Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets estejam todos no banco, poupados.

O New England Revolution, por sua vez, teve que se contentar em ficar de fora dos playoffs pela segunda vez em três anos, após um início ruim de temporada, com apenas quatro pontos em nove jogos. Nas últimas nove, ainda, venceram apenas uma - contra o Nashville -, e perderam cinco consecutivas fora de casa. A fase já não é boa e a equipe de Caleb Porter terá uma pedreira pela frente.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Aviles, Kryvtsov e Allen; Gressel, Ruiz, Redondo e Bright; Rojas e Taylor; Campana. Técnico: Tata Martino.

New England Revolution: Ivacic; Bye, Parker, Romney e Sands; Polster e Kaye; N. Gil, Harkes e Boateng; Vrioni. Técnico: Caleb Porter.

Desfalques

Inter Miami

David Martinez, CJ dos Santos, Lawson Sunderland Leo Afonso, Nicolas Freire e Facundo Farias (lesionados).

New England Revolution

Carles Gil, Will Sands e Tomas Chancalay (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 19 de otuubro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)