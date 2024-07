Onde assistir a Inter Miami x Columbus Crew ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Time de David Beckham tenta manter a liderança da conferência leste, mas tem desfalques de peso para a partida; veja onde assistir

Inter Miami e Columbus Crew se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da conferência leste da MLS. O jogo será no Chase Stadium, na Flórida, e contará com transmissão ao vivo através do Apple TV+, serviço de streaming da marca (veja aqui a programação dos jogos).

Sem Lionel Messi e Luis Suárez, convocados para a Copa América, o Inter Miami entra em campo para defender a liderança da chave do campeonato norte-americano. Apesar dos desfalques, a equipe teve apenas três derrotas nas 19 partidas disputadas até aqui na competição, e espera manter o bom desempenho jogando em casa.

Em sexto lugar da conferência, o Columbus Crew tem quatro jogos a menos e venceu sete de seus 15 jogos na competição até o momento. Caso vença todos os jogos atrasados, pode assumir o primeiro lugar da chave, mas precisa iniciar ganhando de um concorrente direto nesta rodada. O time perdeu apenas um jogo fora de casa até aqui.

No primeiro turno, o confronto entre as equipes acabou empatado em 2 a 2. Nas últimas temporadas, Inter Miami e Columbus Crew se enfrentaram sete vezes ao todo, sendo três vitórias para o time da Flórida, duas para o de Ohio e mais dois empates.

Prováveis escalações

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Noah Allen, Sergey Kryvtsov e Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright e Robert Taylor; Shanyder Borgelin, Leonardo Campana e Leo Afonso. Técnico: Tata Martino.

Columbus Crew: Patrick Schulte; Malte Amundsen, Rudy Camacho e Yevgen Cheberko; Mohamed Farsi, Sean Zawadzki, Darlington Nagbe e Maximilian Arfsten; Diego Rossi, Camilo Charria e Christian Ramirez. Técnico: Wilfried Nancy.

Desfalques

Inter Miami

Messi, Suárez e Matías Rojas, convocados para a disputa da Copa América, são desfalques. Tomás Avilés e David Ruiz, suspensos, também não jogam, além de Nicolas Freire, Diego Gómez, Federico Redondo e Facundo Farias, que, lesionados, estão de fora.

Columbus Crew

Sem desfalques confirmados.

