Onde assistir a Inter Miami x Chicago Fire ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), no Lockhart Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e Chicago Fire se enfrentam na noite deste sábado (20), às 20h30 (horário de Brasília), no Lockhart Stadium, pela conferência leste da temporada regular da MLS. A partida será transmitida para pela Apple TV+, pelo streaming (clique aqui e veja a programação completa).

Após se recuperar no campeonato com vitória na rodada passada, o Inter Miami retomou a liderança da Conferência Leste, com 50 pontos. A equipe, em casa, busca um novo triunfo para permanecer no topo da tabela.

Do outro lado, o Chicago Fire também ganhou o jogo anterior e está na 13ª posição, com 25 pontos. O time quer ganhar mais uma para tentar se aproximar da zona de classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Inter Miami: Drake Callender; Ian Fray, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov e Jordi Alba; Federico Redondo, Sergio Busquets e David Ruiz; Robert Taylor, Luis Suárez e Diego Gómez.

Chicago Fire: Chris Brady; Arnaud Souquet, Wyatt Omsberg e Rafael Czichos; Brian Gutiérrez, Kellyn Acosta, Gastón Giménez e Jonathan Dean; Christopher Mueller e Maren Haile-Selassie; Georgios Koutsias

Desfalques

Inter Miami

Lionel Messi, Nicolás Freire e Facundo Farias estão lesionados, enquanto Benjamin Cremaschi foi convocado pelos EUA para os Jogos Olímpicos de Paris.

Chicago Fire

Carlos Terán, Federico Navarro, Andrew Gutman, Chase Gasper e Xherdan Shaqiri foram lesionados.

Quando é?