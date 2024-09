Equipes se enfrentam neste sábado (28), no Lockhart Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e Charlotte entram em campo na noite deste sábado (28), às 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, em mais uma rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

Apesar do empate no jogo passado, o Inter Miami segue na liderança, com 64 pontos. A equipe, entretanto, continua com uma série de desfalques.

Do outro lado, o Charlotte ganhou na rodada anterior e está na sexta posição, com 41 pontos. O time também tem problemas para o duelo.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Fray, Aviles, Kryvtsov, Negri; Gressel, Bright, Redondo; Messi, Suarez, Taylor.

Charlotte: Kahlina; Byrne, Malanda, Privett, Ream; Westwood, Bronico; Biel, Urso, Abada; Swiderski.

Desfalques

Inter Miami

Leonardo Afonso, Matias Rojas, Sergiy Kryvtsov, Nicolas Freire e Facundo Farias continuam no departamento médico, enquanto Jordi Alba e Noah cumprem suspensão.

Charlotte

Nikola Petkovic e Jahlane Forbes estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Lockhart Stadium, Miami - EUA