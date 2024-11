Onde assistir a Inter Miami x Atlanta United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Clubes fazem jogo decisivo pela classificação às semifinais dos playoffs da Conferência Leste

Inter Miami e Atlanta United entram em campo neste sábado (9), às 22h (horário de Brasília), pelo terceiro jogo da melhor de três dos playoffs da MLS 2024. O duelo decisivo acontece no Chase Stadium e terá transmissão ao vivo da Apple TV+ (veja a programação de futebol completa aqui).

Com a melhor campanha da temporada regular, o Inter Miami busca colocar seu favoritismo em ação para avançar. Após vencer o primeiro jogo e ser derrotado no segundo, o time de Messi conta com o fator casa para levar a melhor na série e seguir sonhando com o inédito título.

Já o Atlanta United tenta aprontar mesmo jogando longe de casa. Embalado pela vitória no jogo dois, o time mira um novo triunfo para se classificar às semifinais da Conferência Leste e se manter na luta pelo bicampeonato.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Avilés, Allen, Martínez; Weigandt, Redondo, Bright, Jordi Alba; Messi, Suárez, Diego Gómez. Técnico: Tata Martino

Atlanta United: Guzan; Hernández, Williams, Abram; Lobzhanidze, Slisz, McCarty, Fortune, Pedro Amador; Miranchuk, Thiare. Técnico: Rob Valentino

Desfalques

Inter Miami

No departamento médico, Ian Fray, Nicolás Freire e Facundo Farías estão fora. Oscar Ustari, Sergio Busquets, David Ruiz e Leo Afonso tem retorno incerto.

Atlanta United

Com o ombro esquerdo deslocado, Brooks Lennon está indisponível.

Quando é?