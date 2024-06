Onde assistir a Inter Miami x St. Louis City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Inter Miami recebe o St. Louis City na noite deste sábado (1), a partir das 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, em Vancouver, pela 17ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

Apesar da derrota sofrida no meio da semana, o Inter Miami conseguiu se manter na liderança da Conferência Leste, com 34 pontos. A equipe deve ter mais uma vez Messi e Suárez no ataque.

Do outro lado, o St. Louis não foi a campo no meio da semana e chega descansado para o duelo. A equipe está na 11ª posição da Conferência Oeste, com 16 pontos.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Weigandt, Aviles, Kryvtsov, Alba; Gressel, Busquets, Redondo; Messi, Suarez, Rojas.

St. Louis City: Burki; Totland, Parker, Nilsson, Hiebert; Kijima, Blom; Alm, Vassilev, Pompeu; Klauss.

Desfalques

Inter Miami

Diego Gomez está no departamento médico.

St. Louis City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Lockhart Stadium, Miami - EUA