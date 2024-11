Onde assistir a Inglaterra x Irlanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (17), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Irlanda se enfrentam neste domingo (17), às 14h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres pela sexta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Embalada com a vitória sobre a Grécia por 3 a 0, a Inglaterra assumiu a liderança do Grupo 2 na Liga B, superando os gregos no saldo de gols (8 a 5). Agora, os ingleses precisam de mais uma vitória para praticamente garantir o acesso à Liga A.

Por outro lado, a Irlanda ocupa o terceiro lugar, com seis pontos, resultado de duas vitórias e três derrotas nos cinco jogos disputados.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Lewis, Guehi, Harwood-Bellis, Hall; Gallagher, Gomes; Bowen, Bellingham, Rogers; Harry Kane.

Irlanda: Kelleher; Doherty, Collins, Scales, O'Dowda; McAteer, Cullen, Molumby, Johnston; Parrott, Ferguson.

Desfalques

Inglaterra

Jack Grealish, Declan Rice e Cole Palmer pediram dispensa.

Irlanda

Jason Knight está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?